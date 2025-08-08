Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Ekonomi Maluku Utara diproyeksikan tumbuh 12,1%-13,8% pada 2026, didukung sumber daya mineral dan pembangunan berkelanjutan, dengan defisit anggaran Rp15 miliar.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 21:10
Share
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda./Bisnis-Fanny Kusumawarhani
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda./Bisnis-Fanny Kusumawarhani
Ringkasan Berita
  • Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2026 diproyeksikan mencapai 12,1% hingga 13,8%, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sekitar 11%.
  • Pendapatan daerah Maluku Utara diestimasi lebih dari Rp3,16 triliun dengan belanja daerah sekitar Rp3,18 triliun, menghasilkan proyeksi defisit sebesar Rp15 miliar.
  • Indikator makro pembangunan Maluku Utara mencakup target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3%—4,5% dan Indeks Rasio Gini menjadi 0,270-0,286 pada 2026.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, SOFIFI — Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara pada 2026 dipatok berada di kisaran 12,1%—13,8% atau di atas proyeksi laju ekonomi pada tahun ini sekitar 11%.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan tetap mengacu pada sumber daya yang tersedia dengan tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

Maluku Utara merupakan daerah dengan sumber daya alam mineral yang cukup besar.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pendapatan daerah diestimasi mencapai lebih dari Rp3,16 triliun, sementara itu belanja daerah direncanakan sekitar Rp3,18 triliun.

"Proyeksi defisit sebesar Rp15 miliar," kata Sherly dikutip dari keterangan resmi Pemprov Malut, Jumat (8/8/2025).

Dia menuturkan Pemprov Malut telah menetapkan sejumlah indikator makro pembangunan yakni laju pertumbuhan ekonomi yang tahun ini dipatok 11,4% naik menjadi 12,1%—13,8% pada 2026.

Baca Juga

Selanjutnya, Indeks Rasio Gini menjadi 0,270-0,286 pada 2026, dan tingkat kemiskinan pada 2025 sebesar 4,95%—5,15% ditargetkan turun menjadi 3%—4,5% pada 2026.

Rancangan anggaran daerah Pemprov Malut 2026 telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tahap diskusi dan persetujuan lebih lanjut. 

“Saya serahkan Rancangan KUA-PPAS tahun 2026, agar dapat dikaji, dibahas, dan disepakati untuk selanjutnya dapat dijadikan dokumen dan acuan kita bersama,” kata Sherly.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Malut Husni Bopeng dalam pengantar pidatonya menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dasar pemerintah daerah dalam menyusun KUA-PPAS yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

“KUA PPAS Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 disusun dengan mendasarkan pada sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, ekonomi Malut pada kuartal I/2025 tumbuh 34,58% year-on-year (YoY).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Stefanus Arief Setiaji
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub
Premium
55 detik yang lalu

Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative
Premium
30 menit yang lalu

Developers Eye IDX Listings to Fund Govt’s Housing Initiative

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hindari Penerima Bansos Kena Palak, Gubernur Malut Sherly Laos Manfaatkan IT

Hindari Penerima Bansos Kena Palak, Gubernur Malut Sherly Laos Manfaatkan IT

Maluku Utara Fokus Tata Aset Daerah

Maluku Utara Fokus Tata Aset Daerah

Gubernur Sherly Ungkap Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan di Maluku Utara

Gubernur Sherly Ungkap Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan di Maluku Utara

Sherly Tjoanda Minta Anggaran Tambahan Rp8 Triliun untuk Maluku Utara

Sherly Tjoanda Minta Anggaran Tambahan Rp8 Triliun untuk Maluku Utara

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump

Ekonom HSBC Wanti-Wanti PDB RI Bisa Turun Imbas Tarif Trump

Sinyal Rebound Pasar Saham RI Usai Data PDB Tumbuh 5,12%

Sinyal Rebound Pasar Saham RI Usai Data PDB Tumbuh 5,12%

Economic Growth Poised to Gain Momentum

Economic Growth Poised to Gain Momentum

Gubernur Sherly Targetkan Laju Ekonomi Malut Tetap Tinggi

Gubernur Sherly Targetkan Laju Ekonomi Malut Tetap Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026
Kabar Papua & Maluku
49 menit yang lalu

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

PSU Pilkada Papua: Matius-Aryoko Unggul Tipis atas Benhur-Karma
Kabar Papua & Maluku
07 Agt 2025 | 11:20 WIB

PSU Pilkada Papua: Matius-Aryoko Unggul Tipis atas Benhur-Karma

Wamendagri Harap Partisipasi PSU Tinggi di Papua
Kabar Papua & Maluku
06 Agt 2025 | 19:43 WIB

Wamendagri Harap Partisipasi PSU Tinggi di Papua

Hindari Penerima Bansos Kena Palak, Gubernur Malut Sherly Laos Manfaatkan IT
Kabar Papua & Maluku
06 Agt 2025 | 16:33 WIB

Hindari Penerima Bansos Kena Palak, Gubernur Malut Sherly Laos Manfaatkan IT

Wamendagri Ribka Tinjau PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
Kabar Papua & Maluku
06 Agt 2025 | 14:44 WIB

Wamendagri Ribka Tinjau PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Putra/Putri Papua

Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Putra/Putri Papua

Dalam Tekanan Pandemi, Bank Malukumalut Torehkan Pertumbuhan Laba 26,25%

Dalam Tekanan Pandemi, Bank Malukumalut Torehkan Pertumbuhan Laba 26,25%

Maluku Tancap Gas Ekspor di Awal Tahun, 15 Ton Tuna Dikirim ke Jepang

Maluku Tancap Gas Ekspor di Awal Tahun, 15 Ton Tuna Dikirim ke Jepang

Teluk Wondama Kembangkan Padi Ladang di Webi

Teluk Wondama Kembangkan Padi Ladang di Webi

Potret Merawat Tradisi Kapak Batu di Tanah Papua

Potret Merawat Tradisi Kapak Batu di Tanah Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menko Zulhas Meminta Gubernur Gelar Rapat Perkembangan Kopdes Merah Putih Tiap Bulan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026