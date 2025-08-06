Wamendagri Ribka Tinjau PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Wamendagri Ribka Haluk dan Ketua KPU RI memantau PSU Pilgub Papua di Jayapura untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil, serta mendorong partisipasi aktif warga.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk dan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin memantau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33 Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (6/8).

Wamendagri RI Ribka Haluk di Sentani, Rabu, mengatakan kehadiran pemerintah pusat dalam proses PSU tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Tanah Papua.

"Kami ingin memastikan seluruh tahapan PSU berjalan lancar, aman dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik," katanya.

Menurut Ribka, pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura sangat penting guna memastikan legitimasi hasil Pilgub Papua 2024 benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

"Pemerintah berharap seluruh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat berpartisipasi aktif dalam menyalurkan hak suaranya," ujarnya.

Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan di sejumlah titik PSU, termasuk Kabupaten Jayapura guna memastikan seluruh logistik pemungutan suara tersedia lengkap dan petugas bekerja sesuai prosedur.

"Kami ingin memastikan proses berjalan sesuai regulasi, tidak ada kekurangan logistik maupun kendala teknis di lapangan," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh provokasi ataupun berita bohong yang dapat mengganggu kelancaran PSU, KPU RI berkomitmen menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu di Papua.

"Keterlibatan semua pihak sangat penting agar proses pelaksanaan PSU ini berlangsung damai dan demokratis ," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel