Wamendagri Harap Partisipasi PSU Tinggi di Papua

Wamendagri Ribka Haluk memantau PSU di Papua. Dia berharap PSU berjalan lancar dan partisipasi tinggi.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora
Rabu, 6 Agustus 2025 | 19:43
Wamendagri Ribka Haluk sedang memantau PSU di Papua/istimewa
Wamendagri Ribka Haluk sedang memantau PSU di Papua/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk berharap agar partisipasi pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tinggi.

Ribka Haluk mengatakan bahwa hingga saat ini hanya tinggal satu provinsi yang yang melakukan PSU. Dia mengharapkan agar pesta demokrasi ini, bisa membawa kebaikan dan melahirkan pemimpin yang peduli bagi kesejahteraan rakyat.

Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU di Papua. Ribka berharap partisipasi masyarakat tinggi sehingga PSU dapat diselesaikan dengan baik.

“Hanya tinggal satu provinsi di Indonesia sehingga harapan kami dukungan dari semua masyarakat Papua supaya bisa kita tingkatkan PSU ini. Jadi harapan besar kami kalau boleh selesai lah di tahun ini,” seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (6/8/2025).

Dalam kesempatan ini turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta jajaran.

Mereka memantau dua TPS yang ada di Papua, di antaranya TPS 06 RT 05/RW01 Kelurahan VIM Abepura Kota Jayapura tempat Wali Kota Jayapura, Abisari Rollo mencoblos dan TPS 33 kelurahan Hinekombe distrik Sentani Kabupaten Jayapura tempat Bupati Jayapura Yunus Wonda melakukan pencoblosan.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengatakan bahwa pelaksanaan  PSU berjalan lancar. Agus menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan.

“Berdasarkan peninjauan kita semuanya berjalan lancar, berjalan rapi dan bagus. Secara keseluruhan berdasarkan hasil monitoring di lapangan dan tim di daerah semua berlangsung dengan aman, semua berlangsung dengan tidak ada kendala,” ucap Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan pemantauannya kali ini bertujuan untuk memastikan jalannya proses PSU berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Afifuddin menyebut, sejauh ini dari proses pelaksanaan, persiapan, dan lain-lain yang menjadi tugas KPU sudah disiapkan semaksimal mungkin. 

“Kita berharap support dari semua pihak, teman-teman jurnalis juga untuk memastikan pemungutan suara hari ini sampai dengan perhitungan suara dan sampai dengan penetapannya itu berjalan lancar, sehingga wakil di Papua setelah ada calon terpilih yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yang pasti dari sisi penyelenggaraan, KPU sudah memaksimalkan apa yang sudah menjadi takdir jawab KPU,” ucapnya.

“Kami berterima kasih kepada Ibu Wamen, Bapak Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan juga Pak Pj bersama Forkopimda, jajaran TNI/Polri, dan keseluruhan Forkopimda yang men-support secara luar biasa gelaran PSU ini, dan kita berharap berjalan lancar lancar sesuai dengan yang kita harapkan,” sambungnya.

KPU memastikan bahwa seluruh logistik telah terdistribusi ke semua TPS, termasuk wilayah yang sulit dijangkau akibat sungai yang meluap, yaitu di Kabupaten Membramo Raya.

“Semua logistik sudah sampai, termasuk yang semalam karena sungai kering di Membramo sudah sampai tadi pagi. Kami pantau semua TPS yang terjauh sudah sampai tadi pagi terakhir di Membramo karena ada sungai yang kering sehingga tidak bisa lewat perahu dan sudah di deliver lewat helikopter,” kata dia.

Penulis : Novita Sari Simamora
Editor : Novita Sari Simamora

