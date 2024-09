Pesawat Trigana Tergelincir di Sentani, Rombongan Pejabat Jadi Penumpang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan penjabat(Pj) Ketua TP PKK Papua Kerdina Ramses Limbong dalam keadaan sehat meski pesawat Trigana yang dia tumpangi mengalami insiden saat hendak lepas landas menuju Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A. Yudianto dalam keterangan yang diterima Antara di Jayapura, Senin, mengatakan pesawat Trigana PK YSP ATR 42-500 yang ditumpangi Penjabat Ketua TP PKK Papua tergelincir di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen.

"Kondisi Ibu Ketua TP PKK Papua dalam keadaan baik dan saat ini berada di Rumah Jabatan Penjabat Bupati Kepulauan Yapen," katanya.

Menurut Jeri, Penjabat Ketua TP PPK saat ini akan mempersiapkan diri menuju Bandara Biak guna melanjutkan aktivitas

Pesawat Trigana Air PK YSP ATR 42-500 dilaporkan tergelincir di Bandara Udara Stefanus Rumbewas Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Senin (9/9/2024) pagi.

Pesawat tersebut mengangkut rombongan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Kerdina Ramses Limbong dan Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Suzana Wanggai.

Pesawat tersebut membawa 40 penumpang dan saat ini petugas bandara telah mengevakuasi para penumpang menggunakan satu unit mobil ambulans milik RSUD Yapen dan Polres Kepulauan Yapen. Sementara sebagian penumpang Trigana Air dievakuasi ke RSUD Serui.

Perbesar

Penjabat Ketua TP PKK Papua Kerdina Ramses Limbong (kanan) berada di kediaman Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Suzana Wanggai./Antara-WAG.



Kronologi Kecelakaan

Pesawat Trigana Air PK-YSP jenis ATR 42 seri 500 gagal lepas landas di Bandar Udara (Bandara) Stevanus Rumbewas Serui, Yapen, Papua, saat hendak terbang menuju Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Senin, pukul 10.40 WIT, sebagaimana konfirmasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Info awal seluruh penumpang dan crew on board dalam keadaan selamat. Beberapa mengalami luka-luka dan saat ini sedang dilakukan evakuasi untuk dibawa ke RSUD Serui,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni, di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Pesawat tersebut membawa 42 penumpang dan enam orang awak (crew on board)

Berdasarkan pernyataan Kemenhub, kronologi kejadian pesawat tersebut adalah setelah mendarat dari Biak pukul 10.19 WIT dan parkir "stand" pukul 10.21 WIT, pada pukul 10.35 WIT pesawat bergerak di darat (taxi) untuk menuju Bandar Udara Sentani, Jayapura.

Hanya berjarak satu menit kemudian pesawat tergelincir ke arah kiri dengan posisi 1.200 meter dari landasan pacu atau dengan keterangan "take off runway in use 28". Penyebab kejadian tergelincirnya pesawat tersebut masih dalam penyelidikan.

“Saya telah memerintahkan Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses evakuasi dan penanganan dari dampak insiden ini,” kata Kristi pula.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel