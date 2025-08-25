Bisnis Indonesia Premium
Perkuat Pasar Baja Indonesia Timur, JBS Ekspansi Cabang di Papua Barat

Ekspansi ini sejalan dengan roadmap 2019 untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:15
Ilustrasi pintu baja. /dok JBS
Ilustrasi pintu baja. /dok JBS

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaya Bersama Saputra (JBS) Perkasa memperluas ekspansi dengan membuka cabang ke-17 di Sorong, Papua Barat, persisnya di Jalan

CEO PT Jaya Bersama Saputra (JBS) Perkasa Joni Effendi mengatakan Fortress cabang Sorong merupakan cabang pertama di Tanah Papua.

"Alasan kami membuka di Sorong, karena sesuai dengan roadmap yang saya buat di 2019, bahwa Fortress harus hadir di seluruh wilayah Indonesia untuk memasarkan pintu baja," ujarnya dalam keterangan, Senin (25/8/2025). 

Setelah membuka Fortress cabang Sorong, pihaknya juga berencana menghadirkan Fortress cabang baru kedua di Tanah Papua. “Setelah ini rencananya akan buka satu cabang lagi di wilayah paling ujung Indonesia untuk menyasar pemilik rumah, kontraktor dan developer yang sedang melakukan pembangunan atau renovasi rumah.

"Kami akan melihat respon pasar di cabang terbaru Fortress Sorong, apabila bagus, kami akan lanjut buka cabang ke-18 di tahun ini," katanya. 

Vice Presiden of People & Culture JBS Perkasa Sylvia Tina menuturkan Fortress selama ini dalam menjalankan perannya sebagai produk pintu baja di Indonesia yang memiliki daya tahan terhadap rayap, keropos, cuaca dan tahap api lebih dari 20 tahun.

"Respon pasar juga sangat baik karena masyarakat mempunyai opsi pilihan produk di luar pintu berbahan kayu maupun aluminium, yakni pintu baja," ucapnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah sangat berpikiran terbuka untuk menggunakan pintu berbahan baja sehingga turut berkontribusi melindungi pohon-pohon dan hutan.

"Sebab itu, melihat pertumbuhan penyerapan unit pintu yang bagus, ke depan kami akan berfokus pada penguatan customer service, after sales services dan inovasi," tuturnya. 

Sejak 20 tahun lalu, Fortress telah melihat potensi tinggi pasar pintu baja Indonesia dan berhasil mendulang hasil positif dengan peningkatan tahunan di atas rata-rata dengan dukungan 2.000 mitra toko konvensional, dan sekitar 200 toko bahan bangunan modern (modern trade). Melihat besarnya potensi ini, Fortress terus melebarkan sayap dengan membuka cabang-cabang baru di Indonesia dimulai dengan lima-tujuh karyawan, kini Fortress telah berkembang dan memiliki lebih 200 karyawan.

National Sales Manager Mevvah JBS Perkasa Reynaldi mengatakan selain berinovasi dalam merancang pintu sesuai selera dan kebutuhan masyarakat dan memperluas wilayah pemasaran melalui pembukaan cabang di kota-kota besar, diversifikasi produk juga menjadi upaya dari JBS Perkasa untuk memperkuat posisinya di pasar bahan bangunan dan desain interior Indonesia melalui panel dinding marble. Panel dinding ini dilengkapi dengan ragam motif marmer yang tentunya akan menjadi solusi bagi kebutuhan hunian masa kini. Dengan meningkatnya pangsa pasar yang semakin menuntut modernisasi dan efisiensi waktu serta biaya, hal ini juga yang menjadi dasar utama JBS Perkasa untuk menghadirkan Mevvah Wall Panel dengan 22 variasi ragam motif marmer alami.

"Harapan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki hunian eksklusif kelas atas sekaligus elegan dengan produk substitusi berkualitas tinggi ini," terangnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan material pendukung dalam industri perumahan dari waktu ke waktu, pemilihan material yang digunakan juga tidak bisa sembarangan dilakukan. Penggunaan bahan premium berkualitas pun tidak cukup jika tidak didukung dengan pilihan motif beragam yang dapat disesuaikan dengan gaya dan kebutuhan para profesional yang bergerak dalam bidang ini.

"Panel dinding marmer ini memiliki keunggulan seperti tahan api, eco-friendly dengan perawatan mudah," ujarnya. 

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Topik

Perkuat Pasar Baja Indonesia Timur, JBS Ekspansi Cabang di Papua Barat
