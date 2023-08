Jepang Tujuan Ekspor Terbesar dari Papua

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAYAPURA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Jepang merupakan salah satu dari enam negara yang menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$126,50 juta pada Juli 2023.

Fungsional Statistisi Madya BPS Papua Akhmad Fauzi, di Jayapura, Selasa (15/8/2023), mengatakan komoditas yang diekspor berupa golongan bijih logam, terak, dan abu (HS26), dan golongan Ikan mineral dan hewan air lainnya (HS03).

“Sementara itu, ekspor ke negara tetangga Papua Nugini pada Juli 2023 senilai 4,41 juta dolar AS,” katanya pula.

Menurut Akhmad, ekspor ke enam negara utama pada Juli 2023 tercatat senilai US$251,53 juta atau turun sebesar 34,53 persen dibanding Juni 2023 yang senilai US$384,18 juta.

“Ke enam negara tersebut, yakni Jepang, Spanyol, Filipina, Korea Selatan, India, dan Tiongkok," ujarnya.

Dia menjelaskan ekspor Papua ke negara lainnya juga mengalami penurunan 45,19 persen dari US$1.198,97 juta pada Januari-Juli 2022 menjadi US$657,18 juta pada Januari-Juli 2023.

“Namun ekspor ke enam negara utama memberikan andil 78 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Juli 2023,” katanya lagi.

Ia menambahkan ekspor Papua pada Juli 2023 tercatat senilai US$257,43 juta atau turun 35,55 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US$399,43 juta.

"Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua pada bulan ini berupa migas senilai 6.429 juta dolar AS dan nonmigas senilai 257,42 juta dolar AS. Ekspor terbesar bulan ini berasal dari Pelabuhan Amamapare, yaitu senilai 251,45 juta dolar AS atau sebesar 97,68 persen dari total ekspor Papua,” ujarnya pula.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News